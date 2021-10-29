Песков прокомментировал статью главы КС о вторжении законодателя в сферу конституционных прав человека

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью главы Конституционного суда Валерия Зорькина. По словам представителя Кремля, поражение некоторых свобод населения неизбежно в период пандемии коронавируса.

Песков отметил, что пандемия COVID-19 — это беспрецедентный вызов. Распространение инфекции может угрожать жизни человека, поэтому необходимо сделать все, чтобы минимизировать этот риск, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера председатель Конституционного суда указал на опасность вторжения в конституционные права в пандемию. По мнению Валерия Зорькина, в таких случаях государственная власть может пойти по пути ограничения прав граждан, чтобы защитить права и законные интересы других лиц, основы конституционного строя и обеспечить безопасность государства.

Диана Жиленкова