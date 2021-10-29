Профсоюзы и правительство поддержали идею выходных дней при вакцинации

Фото: Максим Платонов

В аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что профсоюзы, работодатели и Кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19, сообщает «РИА Новости».

Работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, два оплачиваемых выходных дня. Подписанные рекомендации направлены в регионы.

Недавно президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с коронавирусом дал новое поручение. Губернаторам и руководителям предприятий поручено обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением заработной платы.

Алексей Нечаев