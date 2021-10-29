В Татарстане подтвердились еще 8 случаев смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились восемь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: мужчины 1934, 1938, 1941, 1942, 1955 годов рождения и женщины 1955, 1960, 1974 годов рождения.



Фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



В Татарстане подтвердился 971 случай смерти от COVID-19 за все время пандемии.



За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 183 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 30 416 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

Алексей Нечаев