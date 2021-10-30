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В России разработали технологию для борьбы с поддельными QR-кодами

08:45, 30.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России разработали технологию для борьбы с поддельными QR-кодами
Фото: Ринат Назметдинов

Российские разработчики создали технологию, которая поможет в борьбе с фальшивыми QR-кодами. Так, специалисты разработали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки, который состоит из обычного кода и внутренней матрицы.

Преимущество заключается в том, что внутреннюю голографическую матрицу нельзя распечатать на принтере. Кроме того, ее не смогут распознать даже специальные программы. В то же время, для печати такого QR-кода потребуется специальный принтер, сообщает RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно в МВД татарстанцев предупредили об уголовной ответственности за подделку QR-кода. Дело могут возбудить по части пятой статьи 327 УК РФ (подделка документов). Максимальное наказание — арест до шести месяцев.

Диана Жиленкова
ТехнологииIT

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