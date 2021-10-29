В Челнах из-за коронавирусных ограничений перенесли концерт ZIVERT
В Набережных Челнах перенесли концерты певиц ZIVERT и Елены Ваенги из-за ужесточения антиковидных мер в Татарстане. Об этом объявили в аккаунте агентства «МКОНЦЕРТ», которое является организатором мероприятий.
— К сожалению, из-за введенных ограничений на проведение зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий концерт ZIVERT переносится. Новая дата уточняется, и мы сразу ее сообщим, — говорится в сообщении.
У Ваенги также переносится концерт в Альметьевске.
Власти Татарстана, которые на прошлой неделе отказались вводить режим нерабочих дней раньше 30 октября, решили не ограничивать этот период установленным на федеральном уровне 7 ноября — нерабочие дни в Татарстане продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки. Такое объявление сделал республиканский оперштаб.
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