В Челнах из-за коронавирусных ограничений перенесли концерт ZIVERT

В Набережных Челнах перенесли концерты певиц ZIVERT и Елены Ваенги из-за ужесточения антиковидных мер в Татарстане. Об этом объявили в аккаунте агентства «МКОНЦЕРТ», которое является организатором мероприятий.

— К сожалению, из-за введенных ограничений на проведение зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий концерт ZIVERT переносится. Новая дата уточняется, и мы сразу ее сообщим, — говорится в сообщении.

У Ваенги также переносится концерт в Альметьевске.

Власти Татарстана, которые на прошлой неделе отказались вводить режим нерабочих дней раньше 30 октября, решили не ограничивать этот период установленным на федеральном уровне 7 ноября — нерабочие дни в Татарстане продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки. Такое объявление сделал республиканский оперштаб.

Алексей Нечаев