Гинцбург объяснил, почему привитые от коронавируса люди могут заболеть COVID-19

Фото: Максим Платонов

Люди, которые привились от COVID-19, могут заболеть коронавирусом из-за дельта-штамма, поскольку при нем клетки памяти не успевают срабатывать вовремя. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



По его словам, дельта-штамм меняет взаимодействие с клетками и может существовать внутри них. Туда вирус успевает попасть из-за низкого уровня антител. Гинцбург отметил, что спустя шесть-восемь месяцев у человека начинает падать титр антител. В то же время сохраняются клетки памяти, но они начинают вырабатывать антитела слишком поздно — лишь спустя несколько дней после заражения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В таком случае вирус распространяется между клетками, не выходит из них и накапливается в большом количестве. Чтобы этого не происходило, необходимо регулярно иметь высокий уровень антител. Этому может поспособствовать ревакцинация, передает «РИА Новости».

Недавно американские ученые объяснили высокую заразность дельта-штамма. В ходе исследований они пришли к выводу, что это объясняется улучшенной способностью штамма к слиянию с мембраной клеткой человека.

Диана Жиленкова