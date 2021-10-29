С ноября в Татарстане возобновится работа волонтеров в рамках акции #Мывместе

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 ноября в Татарстане возобновится работа волонтеров в рамках Всероссийской акции #МыВместе. Об этом сегодня сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов на встрече с волонтерами, которые работают в казанском МФЦ по переписи населения и по оказанию помощи в получении QR-кодов.

— Это акция по помощи населению в период коронавирусной инфекции. Она работает следующим образом. Есть единый общероссийский телефон 8 800 200 34 11, на который могут позвонить все граждане с вопросами абсолютно разного характера — по помощи в доставке лекарств, продуктов питания. Для людей старшего поколения, которые вынужденно находятся на изоляции, эту работу ведут волонтеры-медики, молодежь ОНФ, — рассказал Сулейманов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена в России одновременно с началом периода самоизоляции. Волонтеры помогали пенсионерам и маломобильным гражданам, доставляли продукты и лекарства.



Мария Короткова