Разведка США подготовила доклад о происхождении коронавируса

Фото: Максим Платонов

Офис директора Национальной разведки США (ODNI) опубликовал рассекреченные выводы разведывательного сообщества о происхождении коронавируса SARS-CoV-2.



Агентства разведывательного сообщества США (ODNI) выдвигают две основные теории происхождения коронавируса — естественным образом в результате контакта человека с инфицированными животными или в результате лабораторной аварии. К версии о том, что вирус разрабатывался Китаем как биологическое оружие, в ведомстве относятся скептически, так как эти выводы не подтверждены научно.

Фото: Максим Платонов

В целом ведомство пришло к выводу, что «официальные лица Китая не знали о вирусе до того, как возникла первоначальная вспышка COVID-19». При этом большинство агентств не может выбрать одну из основных версий как наиболее вероятную.



Ряд исследователей США и Великобритании считают, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В июне доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, которого нет у естественного коронавируса.



Алексей Нечаев