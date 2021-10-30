Глава ВОЗ предупредил о появлении нового вируса, который не удастся сдержать

Фото: Максим Платонов

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о возможном появлении нового вируса, который человечество не сможет сдержать. По его мнению, необходимо извлекать уроки из нынешней пандемии COVID-19, чтобы быть готовыми к следующей.

Гебрейесус отметил, что мир нуждается в усиленной ВОЗ, а также обновленном финансовом механизме, который поможет в борьбе с опасными инфекциями. Он подчеркнул, что появление иного вируса биологически обоснованно. Поэтому необходимо создание совета по финансированию борьбы с угрозами здоровью человечества и подписания соглашения о преодолении пандемий, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом месяце глава ВОЗ посчитал неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире «пятном на коллективной совести». По его словам, всего в мире уже ввели более 5,5 млрд доз вакцин. Однако около 80% из них приходятся на страны с доходами выше средних.



Диана Жиленкова