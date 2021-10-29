В Башкирии ввели обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет

В Башкирии ввели режим обязательной самоизоляции для лиц старше 60 лет. Об этом сообщил глава РБ Радий Хабиров на своем сайте.

Самоизоляция вводится для тех жителей, кто не сделал прививку от COVID-19 или не переболел коронавирусной инфекцией, а также страдающие хроническими заболеваниями. Режим введен с сегодняшнего дня. Исключение сделано для тех граждан, которые вакцинировались от коронавируса или болели им в течение шести месяцев.

Кроме этого запрещено проведение развлекательных мероприятий и работа общепита с 23:00 до 06:00 и приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

Фото: ru.wikipedia.org

Ранее Верховный суд Башкирии отклонил групповой иск об отмене QR-кодов в регионе. В республике они начали действовать с 4 октября.



Дарья Акимова