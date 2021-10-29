Врачи рассказали о репродуктивных проблемах женщин, переболевших COVID-19 в тяжелой форме

Российские врачи рассказали о возможных репродуктивных проблемах женщин, тяжело переболевших COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин Министерства здравоохранения РФ Наталию Долгушину.

Долгушина сообщила, что репродуктивное здоровье женщин, перенесших COVID-19 в тяжелой или среднетяжелой форме, может снизиться в пять раз. Особенно это касается тех, кому уже больше 35 лет. Врач пояснила, что выше вероятность того, что снизится их овариальный резерв, то есть функции яичников. Она добавила, что негативного влияния вакцины от коронавируса на репродуктивные способности мужчин и женщин не обнаружено.

Фото: Максим Платонов

Чуть раньше появились данные, что в России на сегодняшний день привилось только 1,3% женщин от общего количества беременных — 9,6 тысячи человек.

Дарья Акимова