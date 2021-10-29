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Попова заявила об отсутствии причин закрывать границы России из-за COVID-19

21:33, 29.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова заявила об отсутствии причин закрывать границы России из-за COVID-19
Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент нет причин закрывать границы России из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ТАСС.

— На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи, — сказала она.

Фото: Максим Платонов

Удельный вес положительных тестов на COVID-19 среди тех, кто приезжает из-за рубежа, не превышает 1%, добавила Попова.

Пресс-секретарь президента РФ России Дмитрий Песков сообщил ранее, что закрытие границ российских регионов не приветствуется властями и является крайней мерой. Однако он отметил, что эпидемиологи опасаются того, что некоторые россияне планируют отправиться путешествовать в период нерабочих дней.

Алексей Нечаев
Общество

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