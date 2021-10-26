Во всех регионах РФ введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий

Фото: Максим Платонов

Во всех регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Сообщила об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Она рассказала, что постановления об обязательной вакцинации главными государственными санитарными врачами приняты во всех субъектах РФ. Также она добавила, что там, где привилось больше 60% населения, интенсивный показатель заболеваемости стал ниже чем летом.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России диагностированы 36 446 новых случаев коронавируса. Число зараженных выросло до 8 316 019 человек, выздоровевших — до 7 213 584 человек.







Дарья Акимова