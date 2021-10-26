Песков: руководители регионов РФ могут продлевать «ковидные» ограничения в зависимости от ситуации

Главы регионов вправе продлевать антиковидные ограничения, в том числе и после окончания периода нерабочих дней в России (с 30 октября по 7 ноября). С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, у субъектов страны есть особые полномочия. Представитель Кремля напомнил о недавнем выступлении главы России Владимира Путина, который призвал власти регионов активно использовать эти полномочия. Песков отметил, что решения будут зависеть от конкретного положения дел в субъекте, сообщает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Вчера президент страны дал правительству ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом. Среди них запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00, закупка и доставка в регионы дорогостоящих лекарств для стационарного лечения больных COVID-19 и др.

Диана Жиленкова