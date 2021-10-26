Мурашко: в РФ около 60 тысяч детей болеют COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В России порядка 60 тысяч детей болеют коронавирусом. Остро проявляются симптомы у у половины заболевших младшей возрастной группы. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства отметил, что заболеваемость COVID-19 в этой возрастной категории значительно возросла по сравнению с 2020 годом. Среди всех заразившихся коронавирусной инфекции россиян 12-13% составляют дети от шести до 17 лет, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад сообщалось, что В России каждый восьмой ребенок, переболевший COVID-19, сталкивается с постковидным синдромом. Врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что дети из групп риска, с избыточной массой тела, хроническими заболеваниями, болеют тяжело.

Вчера директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о незначительных побочных эффектах, обнаруженных во время клинических исследований вакцины против коронавируса для подростков. Препарат находится на финальной стадии экспертизы.



Диана Жиленкова