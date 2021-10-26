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Мурашко: Система здравоохранения в Татарстане находится в максимальном напряжении

19:45, 26.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко: Система здравоохранения в Татарстане находится в максимальном напряжении
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Системы здравоохранения в Татарстане, Удмуртии, Воронежской, Липецкой, Ивановской, Саратовской и Оренбургской областях находятся в максимальном напряжении. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Почти 11% госпитализированных пациентов с COVID-19 в России находятся в тяжелом состоянии. Общее число пациентов с коронавирусом в больницах — 268,5 тысяч. Прирост за неделю составил 5,3%, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Мурашко, в России темпы прироста заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю снизились с 16% до 10—10,5%.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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