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«Известия»: бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной для всех

08:28, 27.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
«Известия»: бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной для всех
Фото: realnoevremya.ru

Российский бизнес предложил сделать вакцинацию от коронавируса обязательной и бесплатной даже в частных клиниках. Соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко направили Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ), объединяющие крупнейшие розничные сети в стране.

Бизнес предложил отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Ассоциации считают, что закрытие розничных точек может погубить не только предприятия торговли, но и экономику страны. Это главным образом связано с тем, что именно в период с октября по декабрь ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки, поскольку это высокий сезон, сообщают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

Во всех регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Постановления об обязательной вакцинации главными государственными санитарными врачами приняты во всех субъектах РФ.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляУслугиОбществоВластьМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:41
    Тогда возникает вопрос об ответственности. Когда я делаю добровольно я сам отвечаю за последствия (я так и сделал). Кто будет отвечать если будут серьёзные последствия после вакцинации? Только не надо говорить про другие прививки. Они все уже проверены временем.
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