«Известия»: бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной для всех

Российский бизнес предложил сделать вакцинацию от коронавируса обязательной и бесплатной даже в частных клиниках. Соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко направили Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ), объединяющие крупнейшие розничные сети в стране.



Бизнес предложил отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Ассоциации считают, что закрытие розничных точек может погубить не только предприятия торговли, но и экономику страны. Это главным образом связано с тем, что именно в период с октября по декабрь ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки, поскольку это высокий сезон, сообщают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

Во всех регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Постановления об обязательной вакцинации главными государственными санитарными врачами приняты во всех субъектах РФ.

Маргарита Головатенко