В КФУ выяснили, как активизируется иммунитет к COVID-19 после вакцинации

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ провели исследование по активации иммунного ответа и его продолжительности у привитых лиц в Казани. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Исследования показали, что даже первая доза препарата «Спутник V» способна вызывать иммунный ответ. Вторая доза вызывает более сильный ответ, это обнаружили через 3 месяца после вакцинации. Иммунный ответ включает и продукцию противовирусных антител, и Т-клеточного иммунного ответа.

Также ученые КФУ доказали, что иммунный ответ у вакцинированных не отличается от того, что был у переболевших. Эти означает, что иммунный ответ будет эффективным при контакте с вирусом, циркулирующим в регионе. Соответствующее заключение было также подтверждено данными, включенными в статью по компьютерному анализу локализации иммуногенных эпитопов (часть макромолекулы антигена, которая распознается иммунной системой) и анализу местонахождения мутаций, обнаруженных в циркулирующих вирусах.

Исследование было проведено при сотрудничестве ученых КФУ с исследователям из Ливерпульского университета Великобритании и Института инженерии и технологии Тапар (Индия).

Ранее из перечня противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции «Спутником V» исключили грудное вскармливание.



Татьяна Леухина