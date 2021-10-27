«Госуслуги» начнут показывать ошибку при сканировании поддельного сертификата о прививке

Портал «Госуслуги» выдаст ошибку, если сканируемый сертификат вакцинации окажется поддельным. Об этом заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

Для проверки QR-кодов реализовали доверенный механизм на портале госуслуг через инструмент «Сканер» мобильного приложения «Госуслуги Стопкоронавирус». При сканировании поддельных сертификатов, откроется отдельная страница на портале госуслуг и будет выдаваться ошибка, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В приложении отображаются сертификат вакцинированного или переболевшего ковидом с QR-кодом на основании сведений из реестра Минздрава РФ, а также результаты ПЦР-тестов от Роспотребнадзора и архив этих сведений.

Вчера Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса.



Татьяна Леухина