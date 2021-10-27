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«Госуслуги» начнут показывать ошибку при сканировании поддельного сертификата о прививке

01:34, 27.10.2021
«Госуслуги» начнут показывать ошибку при сканировании поддельного сертификата о прививке
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Портал «Госуслуги» выдаст ошибку, если сканируемый сертификат вакцинации окажется поддельным. Об этом заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

Для проверки QR-кодов реализовали доверенный механизм на портале госуслуг через инструмент «Сканер» мобильного приложения «Госуслуги Стопкоронавирус». При сканировании поддельных сертификатов, откроется отдельная страница на портале госуслуг и будет выдаваться ошибка, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В приложении отображаются сертификат вакцинированного или переболевшего ковидом с QR-кодом на основании сведений из реестра Минздрава РФ, а также результаты ПЦР-тестов от Роспотребнадзора и архив этих сведений.

Вчера Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаТехнологии

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