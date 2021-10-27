В Татарстане от COVID-19 привились более 70% сотрудников отрасли дорожного строительства

В Татарстане более 70% сотрудников отрасли дорожного строительства и транспорта прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

В самом министерстве привились более 90% сотрудников, уточнил он.

В ближайшее время в отрасли намерены привить 80% работников. Предприятия дорожного строительства и транспорта не будут приостанавливать деятельность в период нерабочих дней.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Дорожное строительство, как и любые строительные отрасли, все-таки работает в особых условиях. На улице достаточно большие расстояния друг от друга, — приводит ТАСС его слова.

В Татарстане за последние сутки прививку от коронавируса сделали 15 276 человек. Всего в республике вакцинировались 1 441 976 человек, 1 010 598 человек из них получили вторую прививку.



Татьяна Леухина