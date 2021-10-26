Глава Минздрава РФ заявил о необходимости увеличения коечного фонда для заболевших COVID-19 в 13 регионах

В 13 регионах России необходимо наращивание коечного фонда для пациентов с COVID-19. Также необходимо усиление антиковидных ограничений. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в общей сложности доля свободного коечного фонда составляет 12%. В число регионов, где требуются дополнительные меры, входят Удмуртская республика, Смоленская область, Чукотский автономный округ, Ульяновская область, Саратовская область, Республика Марий Эл, Омская область, Рязанская область, Приморский край, Республика Адыгея, Владимирская область, Чувашская республика, Самарская область, передает «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

Мурашко отметил, что в субъектах РФ развернуто 292 тысячи коек, что на 6% больше, чем на прошлой неделе. Кроме того, свыше 65% перепрофилированных коек оснащены кислородом.

Сегодня глава Минздрава России также сообщил, что в России порядка 60 тысяч детей болеют коронавирусом. Остро проявляются симптомы у половины заболевших младшей возрастной группы.



Диана Жиленкова