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В Татарстане подтвердились 9 случаев смерти от COVID-19

18:51, 26.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 9 случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились девять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От коронавируса скончались: женщины 1929, 1950, 1957, 1961, 1970 годов рождения и мужчины 1951, 1954, 1957, 1962 годов рождения.

Фото: tatarstan.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане за весь период пандемии зарегистрировали 948 случаев смерти от COVID-19.

За минувшие сутки в республике выявили 176 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 29 883 случая COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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