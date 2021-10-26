В Татарстане подтвердились 9 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились девять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
От коронавируса скончались: женщины 1929, 1950, 1957, 1961, 1970 годов рождения и мужчины 1951, 1954, 1957, 1962 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане за весь период пандемии зарегистрировали 948 случаев смерти от COVID-19.
За минувшие сутки в республике выявили 176 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 29 883 случая COVID-19.
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