Главное к утру: очереди в казанских МФЦ, «миграционная амнистия», сбои «Билайна»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 14 октября:
- Президент России Владимир Путин заявил, что террористы из Ирака и Сирии стягиваются в Афганистан. Туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии, заявил президент.
- Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны. Амнистия не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.
- У казанских офисов МФЦ образовались очереди из людей, желающих подтвердить учетную запись на «Госуслугах» для получения QR-кода. В соцсетях люди делятся кадрами из разных офисов МФЦ, на которых толпы людей буквально штурмуют организации. Стоя в толпе, люди спорят друг с другом, кто стоял в очереди и за кем.
- В работе «Билайна» произошел сбой. Пользователи стали жаловаться на работу сотового оператора. Большинство сообщений о сбое поступает из Москвы. Проблемы наблюдались в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Краснодаре и в ряде других городов. На работу мобильного интернета жалуются 46% пользователей, а 28% отмечают отсутствие сигнала.
- Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила ввести режим тревоги в сфере энергетики из-за вероятного повышения цены на российский газ, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. «В рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение объявить режим тревоги в сфере энергетики. Мы объявили его, чтобы предупредить чрезвычайную ситуацию и быть готовыми к любому сценарию».
- Россия вышла на 3-е место в мире по майнингу биткоина, согласно данным Кембриджского университета. Мировым лидером по добыче биткоина являются США: их доля составляет 35,4%. На втором месте расположился Казахстан с долей 18,1% . Китай, который лидировал на протяжении нескольких лет, вообще ушел из рейтинга. Это связано с полным запретом властей на майнинг криптовалют.
- Итальянский посол в Москве Джорджо Стараче сообщил, что Рим заинтересован в том, чтобы российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была признана на территории Европейского союза в максимально короткие сроки. Италия рассчитывает на скорое возобновление как туристического, так и бизнес-потока из России.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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