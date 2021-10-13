Новости общества

22:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистан

21:16, 13.10.2021
Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистан
Фото: Максим Платонов

Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны, сообщает сайт посольства Узбекистана в Москве.

— Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны, — говорится в сообщении посольства со ссылкой на первого заместителя МВД РФ Александра Горового.

Отмечается, что эта «миграционная амнистия» не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.

Ранее правительство утвердило пилотный проект по привлечению в страну 10 тысяч строителей из Узбекистана при условии их вакцинации от COVID-19.

Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также