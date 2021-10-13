Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистан

Фото: Максим Платонов

Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны, сообщает сайт посольства Узбекистана в Москве.

— Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны, — говорится в сообщении посольства со ссылкой на первого заместителя МВД РФ Александра Горового.

Отмечается, что эта «миграционная амнистия» не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.

Ранее правительство утвердило пилотный проект по привлечению в страну 10 тысяч строителей из Узбекистана при условии их вакцинации от COVID-19.

