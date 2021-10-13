Италия выразила надежду на ускорение процедуры признания «Спутника V» в ЕС

Итальянский посол в Москве Джорджо Стараче сообщил, что Рим заинтересован в том, чтобы российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была признана на территории Европейского союза в максимально короткие сроки, сообщает ТАСС.

— Процедура признания зависит от Евросоюза, но Италия заинтересована в том, чтобы на территории ЕС «Спутник V» был признан как можно скорее, — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, Италия рассчитывает на скорое возобновление как туристического, так и бизнес-потока из России.

Создатели российской вакцины «Спутник V» рассчитывают получить одобрение вакцины Всемирной организацией здравоохранения до конца 2021 года. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Алексей Нечаев