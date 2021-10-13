Президент России заявил о стягивании террористов из Ирака и Сирии в Афганистан

Президент России Владимир Путин заявил, что террористы из Ирака и Сирии стягиваются в Афганистан.

— Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии, — цитирует российского лидера «РИА Новости».

Он отметил, что нужно постоянно мониторить обстановку на границе и быть готовыми противодействовать боевикам. Кроме того, Путин заявил, что важно повышать уровень взаимодействия спецслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Алексей Нечаев