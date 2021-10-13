Молдавия объявила «режим тревоги» из-за ситуации с газом

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила ввести «режим тревоги» в сфере энергетики из-за вероятного повышения цены на российский газ, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

— В рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение объявить режим тревоги в сфере энергетики. Мы объявили его, чтобы предупредить чрезвычайную ситуацию и быть готовыми к любому сценарию, — цитирует его ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, это необходимо для того, чтобы государство могло принимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности.

Недавно авторы статьи, опубликованной в газете The Wall Street Journa, выразили мнение, что энергетический кризис помогает России укрепить позиции на мировой арене.

Алексей Нечаев