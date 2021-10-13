Россия вошла в тройку стран-лидеров по майнингу биткоина

Россия вышла на 3-е место в мире по майнингу биткоина согласно данным Кембриджского университета. Ученые оценили долю страны в суммарных вычислительных мощностях майнеров по состоянию на август в 11,23% (в июле — 6,8%).

Мировым лидером по добыче биткойна являются США: их доля составляет 35,4%. На втором месте расположился Казахстан с долей 18,1% . Китай, который лидировал на протяжении нескольких лет, вообще ушел из рейтинга. Это связано с полным запретом властей на майнинг криптовалют.

Фото: bitgid.com

По данным аналитической фирмы Jon Peddie Research, около 25% всех выпущенных видеокарт с начала 2021 года достались криптовалютным фермерам. 15 июня Jon Peddie Research опубликовала отчет о влиянии майнинга на продажи игровых видеокарт.

Алексей Нечаев