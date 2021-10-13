В работе «Билайна» произошел сбой

Сегодня пользователи стали жаловаться на работу сотового оператора «Билайн». Большинство сообщений о сбое поступает из Москвы.

Проблемы наблюдаются в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Краснодаре и в ряде других городов, следует из данных сайта Downdetector. 46% пользователей жалуются на работу мобильного интернета, а 28% отмечают отсутствие сигнала.

Фото: скриншот

Летом в интернете произошел массовый сбой в работе сразу ряда сайтов. Также проблемы в работе наблюдались на сайтах мобильной связи — МТС, «Ростелекома», «Билайна», «Мегафона»; банков — ВТБ, «Альфа-банка», «Тинькоффа» и других.



Алексей Нечаев