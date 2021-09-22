Главное к утру: распоряжение о выплатах семьям погибших, в Челнах монтируют дополнительные камеры в школах
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 22 сентября:
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в вузе Перми. Членам семей, детям и родителям погибших выделят по 1 млн рублей. Получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести направят по 400 тыс. рублей, легкие травмы — 200 тысяч рублей.
- В Набережных Челнах для обеспечения безопасности ограничили доступ во все образовательные учреждения. В них устанавливают системы речевого оповещения. В планах также монтаж дополнительных камер видеонаблюдения и замена ограждений по периметру школ и детских садов. Кроме того, в них установлены кнопки тревожной сигнализации. Они исправны и работают, заверила пресс-секретарь мэра автограда Римма Мухаметзянова.
- Избранный на прошедших выборах главой Мордовии Артем Здунов заявил, что продолжит работу по финансовой стабилизации в Мордовии. Здунов также заявил, что в планах реализация большой программы, нацеленной на повышение благосостояния всех жителей Мордовии. «Для этого есть конкретные инструменты и индивидуальная программа развития».
- В Центральной избирательной комиссии РФ сообщили о случаях политической коррупции на парламентских выборах, которые прошли в стране с 17 по 19 сентября. Под ней там понимают «занятие противоправной политической деятельностью за деньги». Член ЦИК России Игорь Борисовх уточнил, что случаи политической коррупции связаны с незаконным денежным обеспечением деятельности, связанной с выборами, из-за рубежа.
- Госавтоинспекторы Татарстана совместно с IT-специалистами Иннополиса разработали первый в мире автомобиль, который способен сам экзаменовать водителя. Машину представили на форуме Kazan Digital Week президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Комплекс подходит для тестирования учащихся автошкол. Начальник республиканской ГИБДД Ленар Габдурахманов рассказал, что автомобиль самостоятельно оценивает поведение водителя за рулем и соблюдение правил дорожного движения.
- Татарстан вошел в число регионов с существенным ростом зарплат по итогам первого полугодия 2021 года. Они выросли более чем на 11%. В целом по России номинальный размер зарплаты за этот период увеличился на 9,4%, она выросла во всех субъектах страны.
- На 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Нации генсек ООН Антониу Гутерреш объявил тревогу: он заявил, что мир находится «на краю пропасти». По его оценке, мир никогда не был так сильно расколот. Среди «каскада кризисов» Гутерреш отметил пандемию коронавируса, глобальное потепление, смену власти в Афганистане и т. п. Кроме того, он вновь обратил внимание на неравенство между развитыми и отстающими странами, в том числе в вопросе вакцин от COVID-19.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым