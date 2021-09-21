Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в пермском вузе

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в пермском вузе. Об этом сообщает RT.

Членам семей, детям и родителям погибших выделят по 1 млн рублей. Получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести направят по 400 тыс. рублей, легкие травмы — 200 тысяч рублей.

Напомним, выплаты семьям погибших при стрельбе направят и власти Перми. Семьи погибших получат по 1 млн рублей из резервного фонда правительства Пермского края. Раненым пострадавшим выплатят компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Те, кто получил травмы, получат по 100 тысяч рублей.

Фото: podslushanoperm / VK

Пермский государственный национальный исследовательский университет, где произошла стрельба, также выплатит деньги семьям погибших и пострадавших. Семьям погибших в результате трагедии пермский вуз дополнительно выплатит 1 млн рублей, семьям пострадавших — 500 тыс. рублей.



Происшествие случилось утром 20 сентября. Ответственность за нападение взял на себя студент вуза 18-летний Тимур Бекмансуров — СМИ смогли вычислить его по записке, опубликованной на странице «ВКонтакте», которая сейчас уже удалена. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц — аналогичное дело в мае было заведено на Ильназа Галявиева после стрельбы, которую он устроил в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина