Здунов заявил, что продолжит работу по финансовой стабилизации в Мордовии

Фото: Максим Платонов (архив)

Избранный на прошедших выборах главой Мордовии Артем Здунов рассказал о направлениях работы на этом посту. В регионе продолжится работа по финансовой стабилизации.

Здунов также заявил, что в планах реализация большой программы, нацеленной на повышение благосостояния всех жителей Мордовии. «Для этого есть конкретные инструменты и индивидуальная программа развития», — цитирует его ТАСС.

По данным ЦИК, Здунов на выборах главы Мордовии набрал 78,26% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Дмитрий Кузякин набрал 11,48%, Евгений Тюрин от ЛДПР — 6,21%. Александр Лемкин, баллотировавшийся от партии пенсионеров, набрал 2,64%.



Президент РФ Владимир Путин назначил Здунова временно исполняющим обязанности главы Мордовии 18 ноября 2020 года. С октября 2014 по февраль 2018 года он занимал пост министра экономики Татарстана.

В августе 2021-го Путин отметил, что Здунову «в наследство» досталась республика с «совершенно ненормальной закредитованностью». Глава государства пообещал помочь с решением этой проблемы, добавив, что работа в этом направлении уже ведется.



Татьяна Демина