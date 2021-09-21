Татарстан вошел в число регионов с существенным ростом зарплат по итогам первого полугодия 2021 года

Фото: Анна Сейтумерова

Татарстан вошел в число регионов с существенным ростом зарплат по итогам первого полугодия 2021 года. Они выросли более чем на 11%, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

В список регионов, где по итогам января-июня зафиксировали существенный рост зарплат, попали также Севастополь, Санкт-Петербург и Хабаровский край. В целом по России ее номинальный размер за этот период увеличился на 9,4%, она выросла во всех субъектах страны.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как выяснила служба исследований hh.ru, в Татарстане самую высокую зарплату готовы предложить сотруднику высшего менеджмента — в среднем она составляет 55,8 тысячи рублей. Самую низкую зарплату предлагают тем, кто работает в сфере образования и науки — около 35,4 тысячи рублей.

Сегодня премьер-министр Росси Михаил Мишустин сообщил, что в России зарплата почти 3 миллионов граждан вырастет в следующем году за счет повышения МРОТ до 13,6 тысячи рублей. С 2021 года он рассчитывается по новой методике и составляет 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля. В связи с этим минимальная зарплата в стране впервые превысила прожиточный минимум.



Татьяна Демина