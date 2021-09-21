Центризбирком заявил о случаях политической коррупции на выборах в Госдуму

Фото: Максим Платонов (архив)

В Центральной избирательной комиссии РФ сообщили о случаях политической коррупции на парламентских выборах, которые прошли в стране с 17 по 19 сентября. Под ней там понимают «занятие противоправной политической деятельностью за деньги».

Член ЦИК России Игорь Борисов, уточнил, что случаи политической коррупции связаны с незаконным денежным обеспечением деятельности, связанной с выборами, из-за рубежа. «Речь шла о подготовке наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса, СМИ, которые якобы освещали, но освещали с политическим пристрастием, получая за это какое-то финансирование», — объяснил он.

Борисов предложил обсудить ситуацию с политической коррупцией на выборах в Госдуму на международной арене. Он обратил внимание, что подобная деятельность преследуется на Западе, а на случаи в России «почему-то все закрывают глаза», пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

О случаях серьезных нарушений на парламентских выборах в России говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. О них, по его словам, известно из независимых и надежных источников.



Напомним, после подсчета 100% протоколов ЦИК РФ объявил о победе партии «Единая Россия» — она набрала 49,82% голосов избирателей. В нижнюю палату парламента также прошли КПРФ (получила 18,93% голосов), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%), ЛДПР (7,55%) и «Новые люди» (5,32%).

Татьяна Демина