В Набережных Челнах ограничили доступ во все образовательные учреждения

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах для обеспечения безопасности ограничили доступ во всех образовательные учреждения. В них устанавливают системы речевого оповещения. В планах также монтаж дополнительных камер видеонаблюдения и замена ограждений по периметру школ и детских садов.

Кроме того в них установлены кнопки тревожной сигнализации. Они исправны и работают, заверила пресс-секретарь мэра автограда Римма Мухаметзянова.



Кроме того из республиканского бюджета выделено 20,4 млн рублей на обеспечение безопасности образовательных учреждений сотрудниками ЧОПа. Охрана на сегодняшний день есть уде в 14 школах Челнов. Для остальных подпирают сотрудников.

В детских садах с прошлого года введен пропускной режим. Детей принимают только при предъявлении пропуска или паспортов их родителей, сообщила Мухаметзянова в своем Instagram.

Фото: Максим Платонов (архив)

В августа сообщалось, что частные охранные предприятия возьмут под контроль 52 школы Челнов. На обеспечение их безопасности выделено 200 млн рублей. На эти деньги школы оснащают речевыми оповещателями и видеокамерами.

Напомним, меры безопасности в образовательных учреждениях усиливают после трагедии в казанской гимназии №175, где утром 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Тогда погибли два учителя и семь школьников.



Вопрос безопасности образовательных учреждений вновь обострился после происшествия в Пермском государственном национальном исследовательском университете: 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, в результате чего погибли шесть человек и пострадали еще 28.



Татьяна Демина