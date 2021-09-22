Генсек ООН объявил тревогу — мир находится «на краю пропасти»

На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил тревогу — он заявил, что мир находится «на краю пропасти». По его оценке, мир никогда не был так сильно расколот.

Среди «каскада кризисов» Гутерреш отметил пандемию коронавируса, глобальное потепление, смену власти в Афганистане и т. п. Кроме того он вновь обратил внимание на неравенство между развитыми и отстающими странами, в том числе в вопросе вакцин от COVID-19, пишет «РИА Новости».

«Профицит в одних странах. Пустые полки в других. Большая часть обеспеченного мира вакцинирована. В то же время, свыше 90% жителей Африки все еще ждут возможности получить первую дозу», — обозначил Гутерреш одну из главных проблем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее на этой неделе Гутерриш предупредил, что «мир движется к катастрофе», а именно к потеплению на 2,7 градуса вместо 1,5 градуса, «как все ранее договорились ограничить». Он считает, что развитые страны должны стремиться предотвратить катастрофу. Для этого им следует ежегодно направлять $100 миллиардов на меры в сфере климата.

Татьяна Демина