В Татарстане создали первый в мире автомобиль, который сам экзаменует водителя

Госавтоинспекторы Татарстана совместно с IT-специалистами Иннополиса разработали первый в мире автомобиль, который способен сам экзаменовать водителя. Машину представили на форуме Kazan Digital Week президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Комплекс подходит для тестирования учащихся автошкол. Начальник республиканского ГИБДД Ленар Габдурахманов рассказал, что автомобиль самостоятельно оценивает поведение водителя за рулем и соблюдение правил дорожного движения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом во время экзамена инструктор находится рядом, на пассажирском кресле. Машина передает ему на планшетный компьютер все ошибки экзаменуемого. Сейчас автомобиль способен распознавать 17 ошибок из 37, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Также сегодня на форуме презентовали тревожную кнопку для учителей во время стрельбы в школе. Информация после нажатия на нее поступает в МВД в течение трех секунд. Подробнее о первом дне Kazan Digital Week — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина