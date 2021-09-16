Главное к утру: старинная мостовая в Чистополе, Apple сняла с продажи несколько смартфонов
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 16 сентября:
- В Чистополе обнаружили каменную мостовую XVIII—XIX веков. После рекомендации комитета по охране культурного наследич некоторые проектные решения изменили. Наиболее сохранившиеся участки стали доступны для туристического осмотра.
- В Татарстане в дни выборов с 17 по 19 сентября все 2 810 участков будут охвачены видеонаблюдением. Это касается территориальных участковых избирательных комиссий. Исключение составят 46 временных участков, сообщает ЦИК РТ.
- В Татарстане в благоустройство исторических поселений за 4 года вложили более 3 млрд рублей, сообщил председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Всего таких поселений в республике — 13. Елабуга и Чистополь относятся к поселениям федерального значения, а Казань, Билярск, Болгар, Бугульма, Буинск, Лаишево, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Свияжск и Тетюши — к региональным.
- Московский «Спартак» дома проиграл варшавской «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы сезона 2021/22. Встреча завершилась со счетом 0:1 — в новом сезоне «красно-белые» проиграл три проведенных матча, не забив ни одного гола. Единственный мяч в матче во время, компенсированное ко второму тайму, забил Лирим Кастрати.
- В ВОЗ приостановили вопрос об одобрении российской вакцины «Спутник V» до новой инспекции завода производителя. Сообщается, что это произошло потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства. зЗмглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса пояснил, что производители препаратов должны подтвердить, что в месте производства вакцин согласны со стандартами практик производства.
- Компания Apple после прошедшей во вторник презентации сняла с продажи несколько моделей смартфонов: iPhone Xr, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, сообщается на сайте компании. В официальном магазине компании можно приобрести новые модели — iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Доступны iPhone 12 и 12 mini, а также iPhone 11 и iPhone SE второго поколения.
- Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com B.V., которая потребовала признать незаконным штраф в 1,3 миллиарда рублей, наложенный на нее Федеральной антимонопольной службой России (ФАС). Заявление голландской компании поступило в суд 13 сентября, к рассмотрению его еще не приняли.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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