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В Чистополе обнаружили каменную мостовую XVIII—XIX веков

19:10, 15.09.2021
В Чистополе обнаружили каменную мостовую XVIII—XIX веков
Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Во время благоустройства центральной площади Чистополя археологи обнаружили каменную мостовую XVIII—XIX веков, сообщили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

После рекомендации комитета некоторые проектные решения изменили. Наиболее сохранившиеся участки стали доступны для туристического осмотра.

Сегодня главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов сообщил, что на реконструкцию Петропавловского собора в Казани и на благоустройство территории уйдет еще порядка трех лет.

Маргарита Головатенко
ОбществоИсторияКультура Татарстан

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