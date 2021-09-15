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«Спартак» дома проиграл польской «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы

19:33, 15.09.2021 1

Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» дома проиграл варшавской «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы сезона 2021/22.

Встреча завершилась со счетом 0:1 — в новом сезоне «красно-белые» проиграл три проведенных матча, не забив ни одного гола.

Единственный мяч в матче во время, компенсированное ко второму тайму, забил Лирим Кастрати.

Следующий матч в Лиге Европы «Спартак» проведет 30 сентября в Неаполе против итальянского «Наполи». Начало встречи в 19:45 мск.

Маргарита Головатенко
СпортФутбол

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комментарии

  • Анонимно 19:39
    полякам и в фуьболе и волейболе проигрываем. грустно.
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