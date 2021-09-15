В Татарстане на выборах-2021 видеонаблюдением будут охвачены 98% избирательных участков

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане в дни выборов с 17 по 19 сентября все 2 810 участков будут охвачены видеонаблюдением. Это качается территориальных, участковых избирательных комиссий. Исключение составят 46 временных участков, сообщает ЦИК РТ.



По словам председателя Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрея Кондратьева, на каждом участке установят две видеокамеры: «Это важный фактор обеспечения легитимности и открытости избирательной системы. Ни в одной стране мира ничего подобного нет. Все участники избирательного процесса имеют доступ к системе видеонаблюдения».

Видеофиксация будет круглосуточной в течение трех дней голосования. Работать будут более 5 тысяч камер, суммарно видеозапись будет длиться не менее 72 часов.

В дни выборов депутатов Госдумы в Татарстане будет работать Центр общественного наблюдения, куда будет вестись трансляция с установленных на избирательных участках камер. Все дни голосования будет работать видеостена с изображением трансляции. Запись с камер можно перемотать и поставить на паузу. Трансляция при этом будет продолжаться.

Трансляция будет доступна на специальном Интернет-портале: к нему уже получили доступ зарегистрированные для участия в выборах кандидаты, представители политических партий, Общественной палаты республики, Уполномоченного по правам человека в РТ, ЦИК РТ и территориальные избиркомы.

За выборами будут следить Наблюдатели общественного движения «Корпус «За чистые выборы» и ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Они проверят все поступающие сообщения о нарушениях.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Камеры установили 8 сентября. В течение шести недель шла отладка систем видеонаблюдения. 16 сентября пройдет всероссийское тестирование и проверка трансляции со всех избирательных участков. После завершения испытания камеры не будут выключать: они будут все транслировать и записывать до 20 сентября.

Сегодня на примере избирательного участка № 19 в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, председатель Общественной Палаты РТ Зиля Валеева и технический директор филиала в РТ ПАО «Ростелеком» Рустам Валеев рассказали, как будет осуществляться контроль за ходом голосования 17, 18 и 19 сентября в республике. «Реальное время» опубликовало фоторепортаж.

Маргарита Головатенко