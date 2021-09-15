В Татарстане в благоустройство исторических поселений за 4 года вложили более 3 млрд рублей

Фото: комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Объем капитальных вложений в благоустройство и создание комфортной среды исторических поселений за последние 4 года составил порядка 3 млрд рублей, сообщил председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.



Всего таких поселений в республике — 13. Елабуга и Чистополь относятся к поселениям федерального значения, а Казань, Билярск, Болгар, Бугульма, Буинск, Лаишево, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Свияжск и Тетюши — к региональным.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этих территориях расположено более половины всех объектов культурного наследия Татарстана, сказал Гущин .

В комитете сегодня сообщили, что во время благоустройства центральной площади Чистополя археологи обнаружили каменную мостовую XVIII—XIX веков. После рекомендации комитета некоторые проектные решения изменили. Наиболее сохранившиеся участки стали доступны для туристического осмотра.

Маргарита Головатенко