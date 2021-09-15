Booking.com оспорила штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com B.V., которая потребовала признать незаконным штраф в 1,3 миллиарда рублей, наложенный на нее Федеральной антимонопольной службой России (ФАС).
Заявление голландской компании поступило в суд 13 сентября, к рассмотрению его еще не приняли, пишет «РИА Новости».
26 августа ФАС России оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения. По данным ведомства, компания, управляющая агрегатором Booking.com, навязывала отелям и хостелам в договоре условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров и взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Таким образом, гостиницы не могли установить цену на свои услуги на других каналах продаж ниже, чем на Booking.com.
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