ВОЗ приостановили обсуждение одобрения «Спутника V»

В ВОЗ приостановили вопрос об одобрении российской вакцины «Спутник V» до новой инспекции завода производителя, сообщает «РИА Новости».



«Процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», — сообщил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.

О пояснил, что производители препаратов должны подтвердить, что в месте производства вакцин согласны со стандартами практик производства.

Фото: realnoevremya.ru

В Иране одобрили однокомпонентною вакцину против коронавируса «Спутник Лайт», об этом стало известно сегодня. В январе 2021 года в Иране была также одобрена двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

Маргарита Головатенко