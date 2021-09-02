Итоги дня: убийство в казанской многоэтажке, новый ректор ТИСБИ, в Карском море нашли атомный реактор подлодки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 2 сентября.
- В Казани утром на лестничной площадке дома по улице Минской между 14-м и 15-м этажами обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти — он получил выстрел в голову. Подозреваемого в преступлении удалось задержать по горячим следам возле одного из торговых центров, по данным «Реального времени», у «Южного», после объявления МВД по Татарстану плана «Перехват». Им оказался 36–летний житель Казани. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
- У Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ) сменился ректор. Основательницу вуза Нэллу Прусс на этом посту заменил проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин, который претендовал на должность ректора в своем родном университете.
- Президент России Владимир Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке страны. Для этого необходимо создавать рабочие места, обеспечить доходы граждан. Глава государства подчеркнул важность грамотного распределения и использования уже имеющихся ресурсов. По его словам, продолжение оттока жителей региона говорит о недостаточных мерах поддержки. Путин также обратил внимание, что действующая в России модель развития здравоохранения не подходит для регионов Дальневосточного федерального округа.
- В Набережных Челнах в школе №23 классный руководитель сообщил местной девочке, что ее нет в списке 10-го класса. Поводом для отказа в приеме в учреждение послужило отсутствие электронного заявления на портале госуслуг РТ. В администрации школы инцидент объяснили неудачной шуткой учителя. Прокуратура проведет проверку по данному факту.
- «Роскосмос» планирует начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) через пять-шесть лет. В качестве базы для нее выступит Научно-энергетический модуль (НЭМ). «У новой станции будет открытая архитектура, и подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга», — рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
- В Татарстане сделали миллионную прививку от COVID-19. Юбилейную процедуру прошла 65-летняя жительница Московского района Казани Наиля Шагабиева. Для вакцинации она выбрала препарат «КовиВак». Женщина переболела коронавирусом полгода назад.
- При этом в Татарстане наблюдается тенденция к снижению количества вакцинированных за сутки. Ситуацией обеспокоен президент республики Рустам Минниханов. «Это не может не волновать, потому что ситуация по заболеваемости не то что не улучшается, она ухудшается. Мы видим, что степень течения заболеваемости гораздо сложнее, чем ранее», — отметила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
- Она же обратила внимание, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Татарстане ухудшается. Однако, несмотря на это, власти не планируют вводить локдаун. По словам Галимовой, он не решит проблему распространения коронавируса. В этой ситуации поможет только вакцинация населения.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова школьника, поправившего вчера Владимира Путина, «никакая не наглость». В Кремле надеются, что ребенка не будет критиковать директор школы. Напомним, вчера школьник из Воркуты поправил президента России Владимира Путина после оговорки во время открытого урока в рамках марафона общества «Знание» во Владивостоке. Когда глава государства обсуждал с учащимися историю страны, он назвал проводимую Петром Первым войну со Швецией Семилетней. Подросток поправил его, сказав, что речь идет о Северной войне 1700—1721 годов.
- По итогам вчерашней встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи в размере $45 миллионов в текущем году. Таким образом, финансирование с 2014 года превысит $351 миллион. По словам Блинкена, денежные средства пойдут на жизненно важные продукты, жилье, материалы для отопления дома, необходимую медицинскую помощь, включая психологическую поддержку.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заметил, что дружба США и Украины направлена против России, и выразил сожаление по этому поводу: «Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус».
- Специалисты отряда «Центроспас» МЧС России на судне «Академик Мстислав Келдыш» обнаружили в заливе Амбросиева в Карском море контейнер атомного реактора подводной лодки К-19. Экспедиция решила провести визуальный осмотр объекта, спектральный анализ и забор растительного материала.
- Министерство обороны России подало иск о взыскании с ПАО «Туполев» (входит в ОАК корпорации «Ростех») 4,2 млрд рублей. Дело рассмотрит 28 сентября Арбитражный суд Москвы. Иск поступил в суд 23 августа, 31 августа его приняли к производству. Причина предъявления иска не уточняется.
- ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» заказало ремонт левого моста через Каму, расположенного между селом Сорочьи Горы Рыбно-Слободского района и пгт Алексеевское в Татарстане. На эти цели из федерального бюджета готовы направить более чем 450 миллионов рублей. Кроме того, на осуществление строительного контроля за объектом выделят почти 4,8 миллиона рублей. Завершить ремонт моста необходимо до 30 сентября 2023 года. На время работ полного прекращения движения транспорта по сооружению не планируется.
- Сегодня в работе социальной сети Instagram наблюдался массовый сбой. Жалобы поступали от пользователей из США, Канады, Германии, Великобритании, Японии и других стран. Проблемы возникли и в России, в том числе в Татарстане. Из-за этого перенесли прямой эфир мэра Казани Ильсура Метшина.
- В дни голосования на выборах в Государственную думу в Татарстане будут работать 2810 участковых избирательных комиссий, 46 временных. Их разместят в санаториях, на территориях вокзалов, аэропорта, в следственных изоляторах, больницах. Исключительно по необходимости и после соответствующего обращения руководства лечебного учреждения в республике могут организовать временные избирательные участки в COVID-госпиталях.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что этой осенью ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, число зараженных неизбежно увеличится, поскольку для этого времени года характерен всплеск острых респираторных вирусных инфекций. При этом в ведомстве надеются, что при условии полного соблюдения всех санитарных и противоэпидемических правил он будет не таким высоким.
- Кроме того, в России уже зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом AH3N2. Ситуация в части заболеваемости ОРВИ в России пока стабильна, заявила Попова, добавив, что объявлен старт компании вакцинации против гриппа.
- В Казани утвердили проект строительства новых высотных домов в границах улиц Даурской, Аделя Кутуя, Родины, Рихарда Зорге — в районе казанского ЖК «Родина», а также ТЦ «Горки Парк» и «Максидома». При этом ранее на публичных слушаниях жители города возмущались планам по возведению очередного «человейника» вместо парка с детскими площадками, школы или парковки, которых остро не хватает.
- В Башкирии сегодня загорелась сухая травянистая растительность и подлесник на склоне шихана Юрактау. К вечеру возгорание удалось локализовать, однако тушение огня продолжается. В ГУ МЧС России по Башкирии заверили, что ситуация под контролем и угрозы населенным пунктам нет.
- Президент Польши утвердил решение правительства страны о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Режим вводится не только из-за миграционного кризиса, но и из-за белорусско-российских учений «Запад-2021», которые пройдут 10—16 сентября.
- В Татарстане в ближайшее время начнется суд над бывшим главой исполкома Тукаевского района Ленаром Авзаловым. Следственными органами РТ завершено расследование уголовных дел в отношении 41-летнего экс-руководителя исполкома Тукаевского района. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним в превышении полномочий обвиняется 54-летний директор ООО.
- Стоимость красной рыбы и красной икры в России будет снижаться. «Я думаю, что этого надо ждать. Путина, по сути дела, только заканчивается, еще не вся продукция поступила на внутренний рынок. В этом году достаточно большой объем [вылова] красной рыбы — порядка 500 тыс. тонн, в прошлом году было около 300 тыс. тонн. То есть объем предложения будет значительный, цена на красную рыбу и красную икру будет снижаться», — заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым