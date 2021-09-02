Ремонт моста через Каму в Татарстане обойдется в 450 миллионов

Фото: Олег Тихонов

Алексеевский мост необходимо привести в порядок до конца сентября 2023-го

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» заказало ремонт левого моста через Каму, известного как Алексеевский мост. Расположено сооружение между селом Сорочьи Горы Рыбно-Слободского района и поселком городского типа Алексеевское в Татарстане.

На эти цели из федерального бюджета готовы направить более чем 450 миллионов рублей. При этом средства выделят поэтапно: в этом году — 9,7 миллиона рублей, в следующем сумма увеличится до 257,6 миллиона рублей, а в 2023 году подрядчик получит оставшиеся 182,9 миллиона рублей.

Ремонт, как следует из технического задания, необходимо провести на км 78+050 автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. Срок выполнения работ — не позднее 30 сентября 2023 года. Приступить к ремонту необходимо уже в этом году, с момента заключения контракта.

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Кроме того, «Волго-Вятскуправтодор» объявил тендер на осуществление строительного контроля за благоустраиваемым объектом. На эти цели из федерального бюджета выделят почти 4,8 миллиона рублей. От исполнителя заказчик требует провести входной контроль материалов и готовых конструкций и изделий, обеспечить участие в проверке полноты и качества проектов производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов, с рекомендациями по устранению недостатков и т.п.

Контроль планируют осуществлять в течение всего срока работ на объекте. В текущем году он обойдется в 103,2 тысячи рублей, в следующем — 2,7 миллиона рублей, а в 2023 году — в 1,9 миллиона рублей.

На строительство второй очереди мостового комплекса потратили 4,53 млрд рублей. Фото: Олег Тихонов

«Не только для Татарстана, но и для РФ это стратегический объект»

Первый пусковой комплекс мостового перехода, а именно левый мост через Каму, ввели в эксплуатацию в октябре 2002 года. Работы на объекте начались за десятилетие до знаменательного открытия, весной 1992-го. После ввода в эксплуатацию соседнего, правого моста в 2016 году сооружение заработало в полную силу. Строить его начали в апреле 2003 года по заказу ГКУ «Главтатдортранс».

На строительство второй очереди мостового комплекса потратили 4,53 млрд рублей. Для завершения работ в 2016 году из федерального бюджета выделили 687 млн рублей межбюджетных трансфертов.

Среднесуточная интенсивность движения по левому мосту достигает 8 632 автомобилей в сутки, следует из проектной документации к тендеру на его ремонт. В августе 2016 года на открытии второго пускового комплекса мостового перехода через Каму на тот момент глава Минтранса РФ Максим Соколов обратил внимание, что его протяженность составляет больше 1 608 погонных метров. Масштабное сооружение включает в себя также мост через реки Архаровку и Курлянку.

В августе 2016 года на открытии второго пускового комплекса мостового перехода через Каму на тот момент глава Минтранса РФ Максим Соколов обратил внимание, что его протяженность составляет больше 1 608 погонных метров. Фото: Олег Тихонов

— Он находится на трассе Европа — Западный Китай. Мы говорили, что по территории России проходят 2 000 км этого участка. Как раз одним из участков является эта дорога, которая проходит по территории республики, — обратил внимание Соколов. Открытие значимого для Татарстана и всей России объекта приурочили ко Дню республики.

Президент Татарстана Рустам Минниханов тогда напомнил, что до появления моста на его месте работала паромная переправа. «Не только для Татарстана, но и для РФ это стратегический объект. Он нужный. Мы очень рады, что мы его достроили», — заявил он на открытии моста пять лет назад.

— По большому счету, это изделие полностью «made in Tatarstan». Все сделано у нас. У нас есть компетенции и делать конструкции, и строить мосты, и дороги — все, что сделано, сделано руками наших татарстанцев. Это огромный подарок не только республике, но и всей транспортной системе Российской Федерации, — заявил в торжественной речи Минниханов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов тогда напомнил, что до появления моста на его месте работала паромная переправа. Фото: Олег Тихонов

А замначальника Управления по строительству и ремонту мостовых сооружений «Главтатдортранса» Георгий Ахмеров в 2016 году заверил, что срок службы металлических мостов составляет около 100 лет.



Состояние моста по критерию долговечности удовлетворительное

Предпроектное обследование моста провели в сентябре 2020 года. До этого в июне в дневное время при температуре воздуха в +20 градусов специалисты осуществили его осмотр. В целом при обследовании моста дефектов, влияющих на его грузоподъемность, не выявили. Общее состояние сооружения по критерию долговечности оценивается как удовлетворительное. Однако все же имеется ряд повреждений, требующих особого

внимания и исправления в ближайшее время.

Состояние асфальтобетонного покрытия путепровода, тротуаров и удерживающих боковых ограждений оценили как удовлетворительное. Но в покрытии ездового полотна за время его эксплуатации по всей длине образовались поперечные и продольные трещины. Поэтому подрядчику необходимо полностью заменить покрытие мостового полотна (с разборкой выравнивающего слоя и гидроизоляции).

Общее состояние сооружения по критерию долговечности оценивается как удовлетворительное. Фото: Олег Тихонов

От рабочих требуется выровнять поперечный профиль, чтобы улучшить функционирование системы водоотвода, так как из-за ее нарушения металл подвергается коррозии. Как неудовлетворительное при осмотре оценили состояние гидроизоляции проезжей части моста над консолями. Ее необходимо полностью заменить и переустроить конструктивные слои. При ремонте моста требуется восстановить антикоррозионное покрытие опорных частей.

Металлические элементы пролетных строений — нижний пояс главной балки с внутренней и наружной стороны, консоли ортотропной плиты, ребра жесткости, диафрагмы главных балок — необходимо перекрасить. Предварительно их надо очистить от старой краски.

В технической документации отмечается, что смотровые приспособления на промежуточных опорах не отвечают современным требованиям безопасности. От подрядчика требуется переустроить перильные ограждения и конструкции настила смотровых приспособлений опор.



Ремонт путепровода проведут в два этапа. При этом на время работ полного прекращения движения автотранспорта по сооружению не планируется.

Татьяна Демина