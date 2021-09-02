Президент Польши утвердил решение о введении ЧП в регионах на границе с Белоруссией

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский сообщил, что глава государства утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.

Он отметил, что режим ЧП вводится не только из-за миграционного кризиса, но и из-за белорусско-российских учений «Запад-2021, которые пройдут 10—16 сентября, пишет «РИА Новости».

Распоряжение вступает в силу немедленно после официального опубликования и будет действовать в течение 30 дней. Вопрос введения ЧП также должен рассмотреть Сейм (нижняя палата парламента).

С начала августа польские пограничники зафиксировали более трех тысяч попыток незаконного проникновения на территорию страны.

Алексей Нечаев