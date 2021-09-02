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В Татарстане временные избирательные участки в COVID-госпиталях будут открыты по необходимости

17:07, 02.09.2021
В Татарстане временные избирательные участки в COVID-госпиталях будут открыты по необходимости
Фото: realnoevremya.ru

В дни голосования в Татарстане будут работать 2 810 участковых избирательных комиссий, 46 временных. Они будут размещены в санаториях, на территориях вокзалов, аэропорта, в следственных изоляторах, больницах. Кроме того, временные избирательные участки в COVID-госпиталях могут быть организованы исключительно по необходимости и после соответствующего обращения руководства лечебного учреждения, сообщили в Центризбиркоме РТ.

— Действует особый порядок организации участков в COVID-госпиталях. Если избиратель проявляет желание принять участие в голосовании, мы должны обеспечить реализацию его избирательного права. При этом необходимо понимать важность соблюдения всех мер безопасности, — заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

В случае организации голосования на территории больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, все данные о голосовании будут передаваться по техническим каналам связи.

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что в госпиталях для пациентов с коронавирусом во время сентябрьских выборов депутатов Государственной думы планируют открыть избирательные участки.

ОбществоВласть Татарстан

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