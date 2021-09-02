Через 5—6 лет «Роскосмос» планирует начать развертывание новой орбитальной станции
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что через пять-шесть лет планируется начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом он рассказал во время марафона «Новое знание».
— Мы планируем начало развертывания этой станции где-то через пять-шесть лет, — цитирует его ТАСС.
Ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев рассказал, что в 2027 году Россия может приступить на орбите к строительству новой национальной космической станции.
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