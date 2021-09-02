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Попова оценила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 осенью

16:31, 02.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 осенью
Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом в России, пишет «Интерфакс».

— Мы ожидаем подъема (заболеваемости коронавирусом, — прим. ред.), это закономерно. Мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже, — сказала она.

Фото: Максим Платонов

По ее словам, число заболевших неизбежно увеличится, поскольку для этого времени года характерен всплеск острых респираторных вирусных инфекций. Снизить подъем заболеваемости поможет соблюдение санитарных мер, в том числе ношение масок, добавила Попова.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что ситуация по заболеваемости коронавирусом в Татарстане ухудшается. Также в республике наблюдается тенденция по снижению темпов вакцинации: в прошлом месяце от инфекции вакцинировались порядка 10 тысяч человек за сутки, сейчас эту процедуру за день проходят около 4 тысяч человек.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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